Konya\'da Kadın Yaralandı, Sürücü Kaçtı

Konya'da otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı, sürücü olay yerinden kaçtı.

Kaza, 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hatip Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabasının düğünden çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan 50 yaşındaki G.E. isimli kadına plakasız öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Kazada G.E. ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA