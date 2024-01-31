Konya\'da kadınlar otomobildeki şahıslarla kavga etti, bir kadın ezilmekten son anda kurtuldu

Konya'da kadınların bir otomobildeki şahıslarla kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Yol ortasında duran bir otomobil içerisindeki kişilere saldırmaya çalışan kadın, bir anda hareket eden otomobilin altında ezilmekten son anda kurtuldu.
Olay, dün öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Yeniceler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir otomobil içerisindeki şahıslar daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen kadınlarla cadde üzerinde karşılaştı. Otomobil içerisindeki şahıslar ve kadınlar arasında tartışma başladı. Aracı cadde ortasında durdurup aşağıya inen sürücü ve yanında bulunan yakınlarının da karıştığı tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Araç yanında bulunan 1 kişinin elindeki kesici alet ise dikkat çekti. Trafiğin yoğun olduğu caddede yaşanan kavga anı başka vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, araç içerisindeki şahsılarla aralarında kadınlarında bulunduğu grup otomobil içerisindeki kişiye saldırdığı otomobil sürücünün ise kadınlara tepki gösterdikten sonra aracı hareket ettirdiği yer alıyor. Görüntülerde ayrıca otomobil içerisindeki kişilere saldırmaya çalışan kadın, hareket eden otomobilin altında kalmaktan sonra anda kurtulduğu görülüyor. Bir süre kendi aralarında kavga eden tarafların daha sonra bölgeden uzaklaştığı görülüyor. - KONYA
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