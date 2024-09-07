Konya\'da Trafik Kazaları Yüzde 64 Azaldı

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Konya'da sürücülerin göz ardı ettiği trafik kuralları sebebiyle meydana gelen kazalarda can ve mal kayıpları olurken; düzenli trafik akışı ve kural ihlallerini tespit amacıyla kentin bir çok noktasında kullanılan kamera sistemleriyle yapılan denetimlerle kazalar yüzde 64 oranında azaldı. Uzmanlar, hız limitleri ve ihlal edilen kurallara uyulması halinde kazaların daha da azalmasıyla can kayıplarının önüne geçilebileceğine dikkat çekiyor.

İhlal edilen kuralların başında gelen hız, takip mesafesi, ani şerit değiştirme ve geçiş önceliğine uymama nedeniyle yaşanan kazalarla can ve mal kayıpları meydana geliyor. Hız ve kural ihlalleriyle meydana gelen kazalar ise Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvelik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyor.

Sürücülerin kural ihlalleriyle meydana gelen kazalara dikkat çeken Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Düzenleme Şube Amiri Başkomiser Ömer Yanık, "Konya Emniyet Müdürlüğü olarak öncelikli hedefimiz kazaların olmadığı, can ve mal kayıplarının yaşanmadığı bir trafik düzeni sağlamak ve bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Biz her ne kadar gece gündüz çalışsak, tedbirler alsak da, gerek Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS), Kent Güvenliği Yönetim Sistemleri (KGYS) ve dron ile yaptığımız uygulamalarımız olmasına rağmen yine de trafik kazaları meydana gelebiliyor. Yaptığımız uygulamalardaki amacımız vatandaşa ceza yazmak değil, buradaki tek amacımız kazaları en aza indirmek. Konya'da meydana gelen kazaların yüzde 36'sı kavşaklarda geçiş önceliğine uymama kaynaklı, yüzde 32'si de yine aşırı sürat kaynaklı yoldan çıkma, devrilme, savurma, takla atma şeklinde meydana gelmekte. 2023 yılında hıza bağlı kazalar yüzde 37 iken, bu rakamlar EDS ve PTS sistemlerinin yaygınlaşması ve artmasıyla birlikte yüzde 5 kadar indirilerek, bu oran yüzde 32'ye kadar düştü. Bunu en aza indirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.

"Kurallar göz ardı edilmezse kazaların büyük bir kısmının önüne geçmiş olacağız"

Göz ardı edilen kuralların ihmal edilmemesi durumunda kazaların azalacağına dikkat çeken Başkomiser Ömer Yanık, "Sistemlerle yaptığımız bu çalışmada sürücülerden bu konuda ricamız, kavşaklara girerken hızlarını azaltıp kavşak kuralına riayet etmeleri ve dönüş yapacağı şeride önceden girerek ve kesinlikle ani şerit değişikliği yapmazlarsa kurallar göz ardı edilmezse kazaların büyük bir kısmının önüne geçmiş olacağız. Dönüş esnasında özellikle küçük araç kullanan sürücülerimizden ricamız büyük araçların kör nokta tabir ettiğimiz alanlarına küçük araç sürücülerinin girmemeleri büyük kazaların önüne geçecektir. Küçük araç sürücüleri mutlak suretle kavşaklarda biraz daha geriden takip etmeleri, büyük araç sürücüleri de 'benim aracıma bir şey olmaz' anlayışından çıkıp dönüş yapacağı sırada aynadan dönüş esnasında mutlak suretle çevrelerini kontrol etmeleri kazaları en aza indirecektir. Kavşak dönüşlerinde ya da U dönüşü tabir ettiğimiz noktalarda yine sürücülerden ricamız kavşaklara, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere yaklaşırken kesinlikle hızlarını en aza indirmek, burada gerekirse yaya önceliği varsa yaya önceliğine geçiş hakkını vermek, kavşaktaysak kavşaklarda geçiş önceliğine uymak kazaların önüne geçerek sağlıklı bir sürüş olacaktır. Yine sürücülerimizin hızlarını kullandıkları aracın yük, teknik özellik, hava ve yol şartlarına uydurmalarını, bu şartlara uygun şekilde araç sürmelerini özellikle sürücülerimizden istirham ediyoruz ki can ve mal kaybının önüne geçebilelim" şeklinde konuştu.

"EDS projelerinin tamamındaki noktalarda kazalarda yüzde 64 oranında azalış meydana geldi"

EDS projeleri ile kazalarda ciddi oranda azalma olduğunu söyleyen Yanık, "Kazaların olmadığı, can ve mal kayıplarının yaşanmadığı bir trafik düzeni sağlamak hedefinde çalışmalarımıza aralıksız devam ederken, EDS sistemlerinin kurulduğu günden bugüne toplam kazalarda tüm EDS projelerinin tamamındaki noktalarda, yüzde 64 oranında kazalarda azalış meydana geldi. Kazalara neden olan en büyük sorunumuz olan hız ihlallerinde ise EDS projesinin kurulduğu noktada da yüzde 90'dan yüzde 1'e kadar düştüğünü görüyoruz. Bu sistem ile hız kaynaklı kazaların da ciddi oranda düştüğünü belirledik. Bu sistemdeki tek amacımız kazaları en aza indirmek" diye konuştu. - KONYA