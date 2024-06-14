Konya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Sebze Bahçesine Girdi, 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Konya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Sebze Bahçesine Girdi, 5 Kişi Yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak sebze bahçesine girdi. Kazada, araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

14.06.2024 01:03
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak ekili sebze bahçesine girdi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Antalya kara yolunun Beyşehir Sarıköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Beyşehir istikametine seyir halinde olan M.E. yönetimindeki 42 ACH 382 plakalı otomobil, Sarıköy Mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı. Yoldan çıkıp yol kenarındaki bir ağaca çarparak sebze bahçesine giren otomobilin sürücüsü ile araç içerisindeki 4 yolcu yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Sebze Bahçesine Girdi, 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Sebze Bahçesine Girdi, 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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