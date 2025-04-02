Konya\'da Korkunç Tablo: Baba Öldü, Kızı Yaralı

Konya'da çıkan tartışmada baba ve kızı tüfekle vurularak yaralanırken baba kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli ise polis tarafından yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Meram ilçesi Alakova Mahallesi 15538. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında karşılaşan Selamet L. ile Abdullah Sarıbaş (37) henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Selamet L. av tüfeği ile Abdullah Sarıbaş'a ateş etti. Açılan ateşte Abdullah Sarıbaş ve kızı A.S. (12) yaralandı. Zanlı Selamet L. olay yerinden kaçarken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken durumu ağır olan baba Abdullah Sarıbaş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı Selamet L.'yi saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA