Konya'nın Kulu ilçesinde mantar toplarken düşen vatandaş hastanelik oldu - Son Dakika
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Konya'nın Kulu ilçesinde mantar toplarken düşen vatandaş hastanelik oldu

Konya\'nın Kulu ilçesinde mantar toplarken düşen vatandaş hastanelik oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde bulunan Karacadağ'da mantar toplarken dengesini kaybederek düşen bir vatandaş hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahıs, tedavi altına alınırken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

29.04.2024 10:47
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Konya'nın Kulu ilçesinde bulunan Karacadağ'da mantar toplarken dengesini kaybederek düşen vatandaş hastanelik oldu.

Kulu'ya bağlı Yaraşlı Mahallesinde yaşayan O.Ü. (56) mantar toplamak için Karacadağ'a gitti. O.Ü., dağlık alanda mantar topladığı sırada ayağının kayması sonucu düşerek yaralandı. Yaralı halde yakınlarını arayan O.Ü. yardım istedi. Yaralı şahıs, yakınları tarafından bulunduğu yerden alınarak kendi araçları ile Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü. O.Ü. hastanede tedavi altına alınırken, jandarma tarafından tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'nın Kulu ilçesinde mantar toplarken düşen vatandaş hastanelik oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'nın Kulu ilçesinde mantar toplarken düşen vatandaş hastanelik oldu - Son Dakika
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