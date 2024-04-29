Konya\'nın Kulu ilçesinde mantar toplarken düşen vatandaş hastanelik oldu

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Konya'nın Kulu ilçesinde bulunan Karacadağ'da mantar toplarken dengesini kaybederek düşen vatandaş hastanelik oldu.

Kulu'ya bağlı Yaraşlı Mahallesinde yaşayan O.Ü. (56) mantar toplamak için Karacadağ'a gitti. O.Ü., dağlık alanda mantar topladığı sırada ayağının kayması sonucu düşerek yaralandı. Yaralı halde yakınlarını arayan O.Ü. yardım istedi. Yaralı şahıs, yakınları tarafından bulunduğu yerden alınarak kendi araçları ile Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü. O.Ü. hastanede tedavi altına alınırken, jandarma tarafından tahkikat başlatıldı. - KONYA