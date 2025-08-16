Konya\'da Metru Depoda Yangın

Konya'nın Seydişehir ilçesinde müstakil bir evin yanında bulunan metruk depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Kızılcılar Mahallesi 153393 Sokak'ta bulunan Osman S.'ye ait müstakil bir evin yanında bulunan metruk depo kısmında çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartmanlar arasında bulunan metruk depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA