Konya'da motosikletin otomobille çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da motosikletin otomobille çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Konya'nın Karatay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

27.07.2024 13:51
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Konya'da motosikletin otomobille çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karaaslandede Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çumra ilçesinden merkez istikametine seyir halinde olan H.K. idaresindeki 70 AAJ 379 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan ve Aksoylu Sokağa giriş yapmak isteyen M.G. idaresindeki 01 AJH 250 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü H.K ile yolcu A.G. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralananların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, kazanın hemen öncesinde dönüş yapmak için yavaşlayan otomobil ve motosikletin hızla geldiği görüntü ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da motosikletin otomobille çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da motosikletin otomobille çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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