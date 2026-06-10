Konya'da Müstakil Evde Yangın - Son Dakika
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Konya'da Müstakil Evde Yangın

Konya\'da Müstakil Evde Yangın
10.06.2026 16:48
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu, itfaiye müdahale etti.

Konya'da tek katlı müstakil evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre saat 15.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Mustafa Dağıstanlı Caddesi üzerindeki tek katlı müstakil evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında evde maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, Selçuklu, 3. Sayfa, İtfaiye, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da Müstakil Evde Yangın - Son Dakika

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