Konya\'da Müstakil Evde Yangın

Konya'da tek katlı müstakil evde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre saat 15.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Mustafa Dağıstanlı Caddesi üzerindeki tek katlı müstakil evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında evde maddi hasar oluştu.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA
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