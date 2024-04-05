Konya\'da Narkotik Operasyonunda Kilolarca Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Konya'da Narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda tespit edilen ev ve otomobilde kilolarca uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda bir şüpheli şahıs takibe alındı. Şahıs Meram ilçesi Azerbaycan Caddesi üzerinde polisleri fark ederek kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından araç durdurularak şüpheli gözaltına alındı. Kovalamaca esnasında şüphelinin araçtan attığı tespit edilen poşetin içerisinden 500 gram metamfetamin maddesi çıktı.

Olayla ilgili araştırma yapan ekipler şahsın Meram İlçesi Uzunharmanlar Mahallesinde kaldığı adresi tespit ederek baskın yaptı. Adreste yapılan aramada bin 158 gram metamfetamin maddesi, 5 bin 875 gram plaka esrar maddesi, 737 adet uyuşturucu hap maddesi ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan 2 adet hassas terazi ele geçirildi. İkamette bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan M.İ. ve G.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA