Konya'da Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Adana Kara yolu üzeri ilçeye bağlı Acıpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.G. idaresindeki 42 H 2471 plakalı otomobil ile A.A. yönetimindeki 42 AUE 271 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA