Konya\'da Otomobil ile Cip Çarpıştı: 2 Ölü, 2 Yaralı

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Konya'nın Derebucak ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Derebucak- Antalya Kara yolunun Gencek Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kökcü yönetimindeki 42 H 3845 plakalı otomobil kavşakta M.Ç.'nin kullandığı 34 KHK 093 plakalı Nissan marka cip ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da refüje çıkıp durabilirken, kazada 42 H 3845 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Emine Kökcü hayatını kaybetti. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan diğer araçtaki sürücü M.Ç. ile yolcu E.Ş. kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA