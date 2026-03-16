Konya\'da Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Konya'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi Konya-Karaman kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. (30) idaresindeki 07 BBP 525 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüjde durdu. Kazada sürücü İ.K. ile otomobilde bulunan F.K. (30) ve M.A.K. (4) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA