Konya\'da Otomobil Takla Attı: 4\'ü Çocuk 6 Kişi Yaralandı

3.Sayfa

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Konya- Ankara kara yolu Yazıçayır Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (37) idaresindeki 63 UA 228 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun demir bariyerlerine çarparak takla attı. Kazada, sürücü M.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan S.K. (32), M.K. (11), A.K. (10), A.K. (9) ile İ.K. (4) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA