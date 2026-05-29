Konya\'da Otomobil Yangını: Araç Hurdaya Döndü

Konya'nın Bozkır ilçesinde alev alan otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken araç hurdaya döndü.

Edinilen bilgiye göre, Bozkır ilçesine bağlı Sorkun Mahallesi'nde sürücüsünün ismi alınamayan bir otomobil, yolda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle motor bölümünden alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak araçtan uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince alev topuna dönen araçtaki yangın söndürüldü. Yangın sonrasında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA