Konya'da polisin 'dur' ihtiyarına uymayarak kaçan şüpheliler yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından araçlarını bırakıp yaya olarak kaçtı. Boş araziye kaçan 3 şüpheli, polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin, "Abi seni nasıl zarara sokayım? Ben sana ne yapabilirim, abi öldüm" demesi dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Aksaray Yolu uygulama noktasında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 45 AEH 392 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen sürücü durmayarak uygulama noktasından kaçtı. Bunun üzerine polis ekipleri, kaçan aracın peşine düştü. Yaşanan kovalama sırasında bölgeye çok sayıda takviye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından şüpheliler otomobili Büyükkayacık Mahallesi Lalehan Caddesi üzerinde bırakıp yaya olarak boş bir arazide kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri yaya olarak şüphelilerin peşine düştü. Kaçan 3 şüpheli polisin film sahnelerini aratmayan kovalamacanın ardından yakalandı. Etkisiz hale getirilen şüpheliler kelepçelenerek gözaltına alındı. Şüpheliler İbrahim E., Onurhan U. ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerden İbrahim E.'nin "Abi seni nasıl zarara sokayım? Ben sana ne yapabilirim, abi öldüm" diye kendini savunması dikkat çekti.
Öte yandan, şüphelilerin bırakıp kaçtığı araç incelenmek üzere emniyet otoparkına götürüldü. - KONYA
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Son Dakika › 3.Sayfa › Konya'da Polis Kovalamacası: Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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