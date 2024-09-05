Konya'da Polisi Vuran Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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Konya'da Polisi Vuran Şüpheliler Yakalandı

Konya\'da Polisi Vuran Şüpheliler Yakalandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde hırsızlık şüphelisi olarak değerlendirilen araçtaki 2 kişi, polis ekiplerine ateş açarak kaçtı. Yaralanan polis memurları tedavi altına alınırken, şüpheliler abluka altına alınarak yakalandı.

05.09.2024 19:13
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Konya'da kendilerini yakalamaya çalışan 2 polis memurunu silahla yaralayan 2 şüpheli yakalandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Fırat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık şüphelisi olarak değerlendirilen 06 DZ 6051 plakalı hafif ticari araçtaki 2 kişi polis ekiplerine ateş açarak kaçtı. Olayda polis memurları S.Ü. ve B.K. kolundan ve bacağından yaralandı. Yaralı polisler ambulanslarla kaldırıldıkları Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis ablukaya aldı, şüpheliler yakalandı

Olayın ardından, olay yeri ve çevresine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan şüphelilerin Özcan C. ve Mustafa S. olduğunu belirleyen polis, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatılırken, şehir merkezinde kapama tedbirleri uygulayarak araçları tek tek durdurarak aradı. Ekiplerin çalışmalarında şüphelilerden Mustafa S. olay yerine yakın bir apartmanın bodrumunda, Özcan C. ise merkez Meram ilçesinde sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, hastanede tedavileri devam eden polis memurları S.Ü. ve B.K.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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