Konya\'da Psikolojik Rahatsızlığı Olan Kadın Beton Zemine Düşerek Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Konya'da psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen 40 yaşındaki kadın, 7 katlı binanın 4'üncü katındaki evlerinin penceresinden beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Demiryolu Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 4. katında ailesiyle birlikte yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen 40 yaşındaki Nazlı Akdoğan, pencereden henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Nazlı Akdoğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Nazlı Akdoğan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA