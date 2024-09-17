Konya'da Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya'da Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Konya\'da Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Beyşehir ve Çumra'da jandarma, ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirirken 1 kişi gözaltına alındı.

17.09.2024 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ve Çumra ilçelerinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ruhsatsız av tüfeği, av tüfeğine ait şarjör, tabanca ve tabancalara ait şarjör ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, Beyşehir'de jandarma ekiplerinin istihbari çalışmaları neticesinde İ.A.'nın kargo ile nakil belgesiz silah sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşıldı. Kargo şubesinde yapılan aramada İ.A.'ya ait 6 adet av tüfeği, 11 adet şarjör, 7 adet av tüfeği parçası ele geçirildi. Bahse konu olayda ele geçirilen malzemelere el konularak olay ile ilgili adli tahkikata başlandı.

Çumra ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Çumra İlçe Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucunda ise şüpheli A.T. isimli şahsın evinde ve iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet içerisinde torpil, taş ve cam kırıklarının bulunduğu üstten fitilli pet şişe, 108 adet 9 mm tabanca fişeği, 50 adet av tüfeği fişeği, 15 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Bahse konu malzemelere el konulurken, A.T. isimli şahıs gözaltına alındı. A.T. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, Beyşehir, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Çumra, konya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:57 THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 02:24:10. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement