Konya'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Konya'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 3 Tutuklama

Konya\'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 3 Tutuklama
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Konya'da yapılan operasyonda 236 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Konya'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından bir kamyonette yapılan aramada 228 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şahıstan birisi adli kontrol şartı ile diğeri de ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında ele geçirilen suç unsurları üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şüpheli şahısların dışında parmak izi tespiti yapılan diğer bir şahsın ikametinde yapılan aramada ise, ele geçirilen ruhsatsız tabancaların seri numaralarının devamı olan ve aynı ibarelere sahip 8 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplam 236 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan bir şüpheli şahısta adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Konya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

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