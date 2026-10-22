Konya'da sazan sarmalıyla sahte ilan dolandırıcılığında 12 ilde 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da sazan sarmalıyla sahte ilan dolandırıcılığında 12 ilde 9 şüpheli tutuklandı

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Konya'da sosyal medyada yayımlanan sahte ev ilanları üzerinden 'sazan sarmalı' yöntemiyle gerçekleştirilen dolandırıcılıklara karşı 12 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'da sosyal medya üzerinden yayımlanan sahte ev ilanlarıyla 'sazan sarmalı' yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına yönelik 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yayımlanan sahte ev ilanları aracılığıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına yönelik çalışma başlattı. 'Sazan sarmalı' olarak tabir edilen yöntemle gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına ilişkin yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Konya'da sazan sarmalıyla sahte ilan dolandırıcılığında 12 ilde 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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