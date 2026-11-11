Konya'da Selçuk Üniversitesi siber güvenlik meslek yüksekokulunu kurdu - Son Dakika
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Konya'da Selçuk Üniversitesi siber güvenlik meslek yüksekokulunu kurdu

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Konya\'da Selçuk Üniversitesi siber güvenlik meslek yüksekokulunu kurdu
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Konya'daki Selçuk Üniversitesi, siber güvenlik alanındaki insan kaynağı ihtiyacına katkı sunmak için Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulunu kurdu. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, 2027-2028 Eğitim Öğretim Yılı'nda öğrenci kabulünün planlandığını söyledi.

Selçuk Üniversitesi; dijitalleşmenin hız kazandığı, siber tehditlerin ulusal güvenlikten ekonomiye kadar geniş bir alanı etkilediği günümüzde nitelikli insan kaynağı ihtiyacına katkı sunmak amacıyla Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulunu kurdu. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, 2027-2028 Eğitim Öğretim Yılı'nda öğrenci kabul edilmesinin planlandığını söyledi.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 2030'a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası raporunda da ağ ve siber güvenlik, gelecekte önem kazanacak temel beceriler arasında gösteriliyor. Bu doğrultuda dijital ve teknolojik eğitim alanlarının geliştirilmesi, üniversitelerin öncelikli çalışma başlıkları arasında yer alıyor. Bu ihtiyaca yönelik adım atan Selçuk Üniversitesi, Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulunu kurarak eğitim altyapısını geleceğin meslek alanlarından biriyle buluşturdu. Konya'nın ve üniversitenin beşeri sermayesi ve mevcut altyapısı dikkate alınarak hayata geçirilen yüksekokul için eski TÖMER binası tahsis edildi. Fiziki altyapının hazırlanması ve akademik kadronun tamamlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Rektör Yılmaz: "Siber güvenlik alanındaki açığı kapatmayı planlıyoruz"

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, siber güvenliğin önümüzdeki dönemde çok daha fazla ihtiyaç duyulacak alanlardan biri olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Yılmaz, "İlerleyen dönemde ihtiyacını öngördüğümüz özellikle siber güvenlikle alakalı bu yıl meslek yüksekokulumuzu kurduk. İnşallah altyapı çalışmalarını tamamlayıp akademik kadromuzu güçlendirmemizle beraber önümüzdeki yıl itibarıyla da eğitim öğretimimize başlayacağız. İki yıl sonrasında inşallah ilk mezunlarımızı vermeyi hedefliyoruz. Şu anda tüm sektörün ihtiyacının olduğunu düşündüğümüz siber güvenlik alanındaki açığı üniversite olarak kapatmayı planlıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
Eğitim Öğretim YılıSelçuk ÜniversitesiTeknoloji3. SayfaRektörEğitimKonyaSon Dakika

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