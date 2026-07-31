Konya'da Sokakta Tartışma: 1 Kişi Vuruldu - Son Dakika
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Konya'da Sokakta Tartışma: 1 Kişi Vuruldu

Konya\'da Sokakta Tartışma: 1 Kişi Vuruldu
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Konya'da sokakta meydana gelen tartışmada bir kişi tabancayla bacağından yaralandı.

Konya'da sokak ortasında 2 kişi arasında çıkan tartışmada 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Mahmut Dede Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan 2 kişi, sokak üzerinde karşılaştı. İki kişi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerinde henüz ismi öğrenilemeyen şüpheli şahıs, A.Z.'yi bacağından tabancayla vurarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da Sokakta Tartışma: 1 Kişi Vuruldu - Son Dakika

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