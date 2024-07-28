Konya'da Şortlu ve Terlikli Kişi Yavru Kediyi Çaldı - Son Dakika
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Konya'da Şortlu ve Terlikli Kişi Yavru Kediyi Çaldı

Konya'da bir kişi, şort ve terliklerle bir evin bahçesinden yavru kedi çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayı sonrası kedi sahibi, çocuklarının oyun arkadaşı olan kedinin bir an önce geri getirilmesini istedi.

28.07.2024 11:52
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Konya'da şort ve terlikli bir kişi, müstakil evin bahçesindeki yavru kediyi bir süre takip ettikten sonra girdiği evin bahçesinden çaldı. Hırsızlık anının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı olay sonrası kedi çocuklarının oyun arkadaşı olduğunu söyleyerek kediyi çalan kişiye "kedimizi çok seviyorduk çocuklarımızla alan arkadaşın bir an önce tekrar geri getirmesini istiyoruz" dedi.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Ovadüzü Sokak üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil dairede oturan Mehmet Ali Oflaz'ın kardeşi kendisini arayarak evin kapılarını güvenlik kamerasından kontrol etmesini istedi. Bunun üzerine Mehmet Ali Oflaz, güvenlik kamerasını kontrol ettiği sırada şortlu ve terlikli 1 kişinin evinin önünde bir süre dolandıktan sonra bahçede bulunan kediyi çaldığını fark etti. Sabah saatlerinde karakola giderek şikayetçi olan Oflaz, güvenlik kameralarını da polis ekiplerine izletti. Görüntülerde, şort ve terlikle gelen 1 kişinin bir süre boyunca evinin önünde vakit geçirdikten sonra bahçede bulunan yavru kediyi çağırdığı şahıs daha sonra bahçeye gelerek rahat tavırlarla kediyi kucaklayıp bahçeden uzaklaştığı görülüyor.

"Kedi çocuklarımın aynı zamanda oyun arkadaşıydı, beraber oynarlardı"

Kedinin kendileri ve çocukları için değerli olduğunu söyleyen 2 çocuk babası Mehmet Ali Oflaz, "Dün akşam kardeşim telefon açtı bana ve 'abi 20.30 sularında kapıyı açık mı unutmuşuz bir bakabilir misin' dedi. Kamera kayıtlarını incelediğimde bir gencin 21.00 sularında kapının önünde 5 dakikada dolaştığını sonra bahçe ışıklarını söndürdükten sonra içeriye girip kedimi alıp bir anda uzaklaştığını fark ettim kameralarda bunu gördük ve karakola da sabah başvuruda bulunduk. Çalınan kedinin annesiyle bizim kedimizdi. Kendi ellerimizle yetiştirdik, büyüttük. Özellikle oğlum dün olayı duyar duymaz hıçkıra hıçkıra ağladı, kızım da hakeza o şekilde hıçkıra hıçkıra ağladılar kedinin çalındığını duyunca. Kedi çocuklarımın aynı zamanda oyun arkadaşıydı. Beraber oynarlardı, severlerdi kendileri süt ile besledikleri zamanlar oldu. Kedimizin annesi de aynı şekilde bizim kedimiz annesi de burada kedimizi çok seviyorduk çocuklarımızla alan arkadaşın bir an önce tekrar geri getirmesini istiyoruz. Bizi korkudan diğer hususta bir vatandaşın benim özel mahallime izinsiz bir şekilde girip sessiz sedasız bahçemin içerisinden kedi olabilir ya da başka bir özel eşya olabilir onu alabilmesi ihtimali korkuttu. Şüpheli şahsın evimin önünde 5 dakika kadar devriye attığını fark ettim. Yani çok rahat bir şekilde, kendi eviymiş gibi giriyor kendi hayvanıymış gibi kucaklayıp alıp götürüyor. Bu bu da bizi tabii tedirgin etti. Bu hareketi vatandaşın 1 gün öncesinden de aynı şekilde dikkatimi çekti" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Şortlu ve Terlikli Kişi Yavru Kediyi Çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da Şortlu ve Terlikli Kişi Yavru Kediyi Çaldı - Son Dakika
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