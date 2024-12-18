Konya'da Soygun Girişimi: Şüpheli Yaralı Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya'da Soygun Girişimi: Şüpheli Yaralı Yakalandı

Konya\'da Soygun Girişimi: Şüpheli Yaralı Yakalandı

Konya'da akaryakıt istasyonuna soygun girişiminde bulunan şüpheli, polisle çatışmaya girdi.

18.12.2024 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da gece saatlerinde takibe aldığı akaryakıt istasyonunu sabaha karşı soymaya çalışan şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerini fark edince yanında bulunan tabanca ile ateş açtı. Olayda polis tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 06.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde takibe aldığı istasyona sabaha karşı soygun için gelen şahsı fark eden çalışanlar acil yardım butonuna basarak emniyetten yardım istedi. İhbar üzerine çevrede bulunan ekipler akaryakıt istasyonuna sevk edildi.

Kaçmak için ateş açtı, vurularak yakalandı

Polis ekiplerini fark eden şahıs istasyondan kaçmak için yanında bulunan tabanca ile rastgele ateş açtı. Bu sırada bir polis aracına da kurşun isabet etti. Bunun üzerine polis ekiplerinin karşılık verdiği olayda şüpheli bacağından vuruldu. Yaralı olarak kaçmaya çalışan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Yaralı şüpheli M.A.B., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan M.A.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüphelinin hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüleceği öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, konya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Soygun Girişimi: Şüpheli Yaralı Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
19:05 Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım
17:44 Salim Güran’ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
01:18 Cevdet Yılmaz: ’Suriye’deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz’ Cevdet Yılmaz: 'Suriye'deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz'
01:14 Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi
01:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarihimizde bir ilk hayırlı uğurlu olsun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarihimizde bir ilk hayırlı uğurlu olsun
00:37 DEM Partili Doğan MHP’li Celal Adan’dan izin alarak TBMM’yi Kürtçe selamladı DEM Partili Doğan MHP'li Celal Adan'dan izin alarak TBMM'yi Kürtçe selamladı
00:23 Avukata ve müvekkilini ters kelepçe ile gözaltına alan 2 polis ve 2 bekçiye hapis cezası Avukata ve müvekkilini ters kelepçe ile gözaltına alan 2 polis ve 2 bekçiye hapis cezası
00:18 Anayasa Komisyonu oturumunun yapıldığı salona sis bombası attılar Anayasa Komisyonu oturumunun yapıldığı salona sis bombası attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 19:42:50. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da Soygun Girişimi: Şüpheli Yaralı Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.