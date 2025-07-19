Konya\'da SUV\'li Kaza, Sürücü Kurtuldu

Konya'nın Kulu ilçesinde beton mikseriyle temas eden SUV tipi araç, bir anda kontrolden çıkarak beton mikserinin önünden refüje savruldu. Sürücünün yara almadan atlattığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Konya- Ankara Karayolu Kulu ilçe merkezi TMO Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan çıkarak karayolundan karşıya geçmek isteyen otomobil yolun ortasına doğru ilerledi. Bu sırada yolun sol şeridinde Ankara'dan Konya yönüne giden bir beton mikseri, otomobili kurtarmak için sağ şeride doğru ilerleyince kamyonun kör noktasında kalan M.Ç. idaresindeki 34 BNA 318 plakalı Peugeot marka SUV tipi aracı sıkıştırarak temas etti. Temasla bir anda kontrolden çıkarak savrulup kamyonun önünde kalan SUV tipi araç, refüjdeki yön levhasına çarpıp yaklaşık 15 metre giderek refüj üzerinde durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü M.Ç. kazayı yara almadan atlatırken, araçta hasar meydana geldi. Hasarlı araç çekici vasıtasıyla kaza mahallinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA