Konya\'da tır bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Tuzla'da Kuzey Marmara Otoyolunda lüks otomobil ile 318 km hıza ulaşarak makas atan sürücüye 14 bin 258 TL para cezası

Tuzla Akfırat'ta, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Park Girişi mevkiinde lüks bir araç sürücüsü 318 km hıza ulaşarak makas attı. Sürücü, sosyal medyada o tehlikeli anları paylaştı. Şahsa, makas atmak, hız limitini aşmak ve trafik kurallarına uymamak gibi suçlardan toplam 14 bin 258 TL para cezası kesildi.