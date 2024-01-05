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Konya'da Tır Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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Konya'da Tır Devrildi: 1 Yaralı

Konya'nın Hüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tır devrildi ve 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Hüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazanın etkisiyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Konya\'da Tır Devrildi: 1 Yaralı
05.01.2024 - 17:38,  Güncelleme: 17:40
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Konya'nın Hüyük ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Hüyük kara yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre F.A. (60) yönetimindeki 31 SS 835 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı. Kaza ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Hüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza dolayısıyla kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. - KONYA

Kaynak: İHA
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