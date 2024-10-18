Konya\'da Trafik Işığında Otomobil Yangını

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Konya'nın Kulu ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen bir otomobilde yangın çıktı. Yangın çevredeki vatandaşlar tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 09.00 sıralarında Ankara-Konya Kara yolu Kırkahvesi mevkiinde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ş.Y. idaresindeki 42 AZR 890 plakalı otomobilden kırmızı ışıkta beklediği esnada dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü otomobilden inerek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar yangın tüpleri ile otomobili söndürmek için seferber olurken yangın kısa sürede söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan soğutma çalışmaların ardından otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

B.Ş.Y.'nin otomobilini dün aldığı öğrenilirken yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA