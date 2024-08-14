Konya\'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

3.Sayfa

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara- Niğde Otoyolu, Kulu Gişeleri yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.Y. idaresindeki 34 BVS 590 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjde bulunan bariyerlere çarpan araç yol üzerine devrilerek durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA