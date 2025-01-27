Konya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlarinde Kızılcalar Mahallesi Süleyman Şah Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. idaresindeki 45 UA 9200 plakalı otomobil ile A.O.'nun kullandığı 07 HIM 42 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 07 HIM 42 plakalı otomobil sürücüsü A.O. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.O. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

(İS-ARD-FM-