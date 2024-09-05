Konya\'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Dinek Mahallesi Kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. (45) idaresindeki 07 BAZ 075 plakalı Fiat marka otomobil Makas Kavşağı istikametinden Kulu'ya gelmekte olduğu sırada yağmurlu havanın etkisiyle yolda kayarak kontrolden çıktı. Refüje çıkarak ağaca çarpıp taklalar atan otomobil sürücüsü A.E. ile araçta yolcu olarak bulunan S.D. (64) ve A.D. (25) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA