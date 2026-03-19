Konya\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar-Ereğli karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. idaresindeki 38 AHF 085 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada A.S. ve otomobilde yolcu olarak bulunan aynı aileden 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA