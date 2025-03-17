Konya\'da Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'da kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilin 19 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.50 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Ferit Danışan (19) idaresindeki 42 FK 985 plakalı Citroen marka otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Genç sürücü itfaiye ekiplerince hurdaya dönen araçtan çıkartılırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan inceleme sonrası sürücünün cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırılırken, kazaya karışan otomobil otoparka çekildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA