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Konya'da trafikte makas atan sürücü uyuşturucu etkisinde çıktı - Son Dakika
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Konya'da trafikte makas atan sürücü uyuşturucu etkisinde çıktı

Konya'da makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücünün uyuşturucu etkisinde olduğu belirlendi. Sürücüye makas atmak ve trafiği tehlikeye düşürmekten 7 bin 129 lira cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan sürücü, uyuşturucu testinin pozitif çıkması üzerine adli işlemler için polis merkezi amirliğine teslim edildi.

Konya\'da trafikte makas atan sürücü uyuşturucu etkisinde çıktı
08.01.2024 - 14:19,
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Konya'da trafikte makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücünün uyuşturucu etkisinde olduğu belirlendi. Sürücüye makas atmak ve trafiği tehlikeye düşürmekten 7 bin 129 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, 6 Ocak Cumartesi günü saat 23.45 sıralarında Yeni İstanbul Caddesi üzerinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde Mercedes marka araç kullanan sürücünün sosyal medya platformlarında görüntüsünün yayınlanması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerinin kamera sistemlerini inceleyerek tespit ettiği sürücü Mustafa D., kısa sürede yakalandı. Sürücüye 'makas atmak' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde kurallara uymamak' maddelerinden 7 bin 129 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca trafik ekiplerince sürücüye yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıkması üzerine adli işlemler için polis merkezi amirliğine teslim edildi. - KONYA

Kaynak: İHA
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Konya, Güvenlik, Uyuşturucu, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da trafikte makas atan sürücü uyuşturucu etkisinde çıktı - Son Dakika


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