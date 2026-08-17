Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Konya\'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
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Konya'da jandarma, 37 operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken 4 şüpheli tutuklandı.

Konya'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 1-15 Ağustos tarihleri arasında 37 operasyon yapılırken, operasyonlar sonucunda toplam; 2 bin 373 adet sentetik hapı, 840 gram kubar esrar, 56 gram bonzai, 24 kök kenevir, 2 gram kenevir tohumu, 2 gram kokain ele geçirildi. Yakalanan 42 şüpheli şahıstan 38'i ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılırken, 4 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika

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