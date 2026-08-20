Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Konya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
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Beyşehir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 peçete bonzai ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 8 adet peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirilirken, 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Beyşehir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından, Beyşehir ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Antalya istikametinden Beyşehir istikametine seyir halinde olan araç, Bademli Mahallesi girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada toplam 8 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Operasyonla ilgili 4 şüpheli şahıs hakkında, 'ruhsata aykırı olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal, ithal, ihraç etme ya da ülke içinde satma, nakletme, depolama ve ticaretini yapma' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından işlem başlatıldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlar, Tutuklama, Güvenlik, 3. Sayfa, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika

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