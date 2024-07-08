Konya\'da yapılan baskında 17 kaçak göçmen yakalandı

3.Sayfa

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde baskın yapılan bir evden 17 kaçak göçmen çıktı.

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesindeki bir adreste kaçak göçmenlerin kaldığını tespit etti. Polis ekiplerince adrese yapılan baskında Suriye uyruklu 17 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda daha önce göçmen kaçakçılığı suçundan suç kaydı bulunan Suriye uyruklu H.A.N.'nin daireyi kaçak göçmenlere kişi başı bin liraya kiraya verdiği tespit edildi. Gözaltına alınan 17 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere muhafaza altına alınırken, H.A.N. isimli şüpheli göçmen kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edildi. - KONYA