Konya\'daki gösteride TULPAR Jandarma Akrobasi Timi\'nin hareketleri ilgiyle izlendi

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren TULPAR Jandarma Motosikletli Akrobasi Timi, Konya'da gösteri düzenledi.

Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda gerçekleştirilen gösteride TULPAR ekibi, motosikletleriyle akrobatik hareketler sergiledi. Denge ve koordinasyon gerektiren hareketleri başarıyla gerçekleştiren jandarma personeli, izleyenlerden alkış aldı. Gösteriyi izlemek için meydanda toplanan vatandaşlar, akrobatik hareketleri cep telefonlarıyla kaydederken etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi. Vatandaşlar gösteriden çok keyif aldıklarını söyledi.