Konya'daki gösteride TULPAR Jandarma Akrobasi Timi'nin hareketleri ilgiyle izlendi - Son Dakika
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Konya'daki gösteride TULPAR Jandarma Akrobasi Timi'nin hareketleri ilgiyle izlendi

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Konya\'daki gösteride TULPAR Jandarma Akrobasi Timi\'nin hareketleri ilgiyle izlendi
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Konya\'daki gösteride TULPAR Jandarma Akrobasi Timi\'nin hareketleri ilgiyle izlendi
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Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki TULPAR Jandarma Motosikletli Akrobasi Timi, Konya'daki Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda gösteri düzenledi. Ekip motosikletleriyle akrobatik hareketler sergilerken vatandaşlar gösteriyi ilgiyle izleyip cep telefonlarıyla kaydetti.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren TULPAR Jandarma Motosikletli Akrobasi Timi, Konya'da gösteri düzenledi.

Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda gerçekleştirilen gösteride TULPAR ekibi, motosikletleriyle akrobatik hareketler sergiledi. Denge ve koordinasyon gerektiren hareketleri başarıyla gerçekleştiren jandarma personeli, izleyenlerden alkış aldı. Gösteriyi izlemek için meydanda toplanan vatandaşlar, akrobatik hareketleri cep telefonlarıyla kaydederken etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi. Vatandaşlar gösteriden çok keyif aldıklarını söyledi.

Kaynak: İHA
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