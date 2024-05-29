Konya\'dan Afyonkarahisar\'a kargo ile gönderilen uyuşturucu maddeyi almak isteyen şahıs yakalandı

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Konya'dan Afyonkarahisar'a kargo ile gönderilen uyuşturucu maddeyi alarak kaçmak isteyen şahıs polis ekiplerinde yakalandı.

Afyonkarahisar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler Konya'dan Afyonkarahisar'a kargo poşeti içerisinde uyuşturucu madde gönderileceği, bir şahsın bu kargo poşetini alacağı yönünde aldığı bilgi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda şahsın kargo poşetini aldığı görülmüş, şahıs kaçmaya çalıştığı esnada ekip aracına vurarak maddi hasarlı kazaya neden oldu. Ekipler tarafından zor kullanılarak etkisiz hale getirilen şahıs, yapılan üst aramasında ve araç aramasında; 5,72 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. H.Ç., isimli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçu kapsamında adli işlem yapıldı. - AFYONKARAHİSAR