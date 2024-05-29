Konya'dan Afyonkarahisar'a kargo ile gönderilen uyuşturucu maddeyi almak isteyen şahıs yakalandı - Son Dakika
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Konya'dan Afyonkarahisar'a kargo ile gönderilen uyuşturucu maddeyi almak isteyen şahıs yakalandı

Konya\'dan Afyonkarahisar\'a kargo ile gönderilen uyuşturucu maddeyi almak isteyen şahıs yakalandı

Afyonkarahisar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Konya'dan Afyonkarahisar'a kargo ile gönderilen uyuşturucu maddeyi almak isteyen bir şahsı yakaladı. Şahıs, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi ve üst aramasında 5,72 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

29.05.2024 10:54
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Konya'dan Afyonkarahisar'a kargo ile gönderilen uyuşturucu maddeyi alarak kaçmak isteyen şahıs polis ekiplerinde yakalandı.

Afyonkarahisar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler Konya'dan Afyonkarahisar'a kargo poşeti içerisinde uyuşturucu madde gönderileceği, bir şahsın bu kargo poşetini alacağı yönünde aldığı bilgi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda şahsın kargo poşetini aldığı görülmüş, şahıs kaçmaya çalıştığı esnada ekip aracına vurarak maddi hasarlı kazaya neden oldu. Ekipler tarafından zor kullanılarak etkisiz hale getirilen şahıs, yapılan üst aramasında ve araç aramasında; 5,72 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. H.Ç., isimli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçu kapsamında adli işlem yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Konya, Güvenlik, Uyuşturucu, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'dan Afyonkarahisar'a kargo ile gönderilen uyuşturucu maddeyi almak isteyen şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'dan Afyonkarahisar'a kargo ile gönderilen uyuşturucu maddeyi almak isteyen şahıs yakalandı - Son Dakika
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