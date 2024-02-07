Konya Ereğli\'de Silahlı Yaralanma Olayının Şüphelisi Yakalandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişinin silahla yaralanması olayının şüphelisi polis tarafından yakalandı. Şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 4 Şubat gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 23.30 sıralarında tüfekle sol göğsünden yaralanan O.A. Ereğli Devlet Hastanesi acil servisine bırakıldı. Yaralı hastanede tedavi altına alındı. Olay üzerine Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Asayiş Büro Amirliği ve Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, silahla yaralama olayının Mimar Sinan Mahallesi'nde uyuşturucu ile temasları olan şahısların kız meselesi sebebiyle çıkan kavgasında meydana geldiği tespit edildi. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 5 şahıs ve olayın faili T.B. olay gecesi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca 1,04 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 adet hassas terazi, 7 adet sentetik ecza, 3,22 gram esrar, 6 kök Hint keneviri bitkisi, 13 adet tabanca fişeği ve 3 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Şahıslardan 4'ü emniyetten serbest kalırken, 2 kişi Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayın faili T.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adliyeden serbest kaldı. - KONYA
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