Konya Ereğli'de SUV ile motosiklet çarpıştı, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Konya Ereğli'de SUV ile motosiklet çarpıştı, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

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Konya Ereğli\'de SUV ile motosiklet çarpıştı, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
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Konya'nın Ereğli ilçesinde Mehmet Akif Mahallesi'ndeki kavşakta SUV tipi araç ile motosiklet çarpıştı, kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya'nın Ereğli ilçesinde SUV tipi araç ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Hastane Yolu üzerindeki Mehmet Akif Okulu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.B. (64) idaresindeki 42 BHR 074 plakalı SUV tipi araç ile M.C.P.'nin (19) kullandığı 06 ENZ 206 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.C.P. ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.P. (28) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Konya Ereğli'de SUV ile motosiklet çarpıştı, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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