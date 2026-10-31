Konya Karapınar'da otomobilin motoru alev aldı, yangın itfaiyece söndürüldü - Son Dakika
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Konya Karapınar'da otomobilin motoru alev aldı, yangın itfaiyece söndürüldü

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Konya Karapınar\'da otomobilin motoru alev aldı, yangın itfaiyece söndürüldü
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Konya Karapınar'da çevre yolu Çetmi Mezarlığı önünde seyir halindeki otomobilin motor kısmından çıkan yangın itfaiyece söndürüldü. Sürücü ve araçtakiler kendini dışarı atarken can kaybı ya da yaralanma olmadı, otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Karapınar ilçesi çevre yolu Çetmi Mezarlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören sürücü ve araçtakiler kendilerini dışarı atarken, kısa sürede büyüyen alevler otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre yolunda tedbir alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürülürken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangında kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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