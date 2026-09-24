Konya-Karapınar yolunda devrilen tırın sürücüsü hafif yaralandı, yükü yola saçıldı

Konya'da kontrolden çıkan tır, refüjdeki demir bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken, araçtaki yük yola ve refüje saçıldı.

Kaza, Konya- Karapınar kara yolu İsmil Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar istikametinde seyreden tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki demir bariyerlere çarpıp devrildi. Tırın taşıdığı yükün bir bölümü yola ve refüje saçıldı. Kazanın ardından kara yolunda trafik akışında kısa süreli aksama yaşandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kaza yerinde güvenlik önlemi alan ekipler yola saçılan yüklerin kaldırılması ve trafik akışının normale dönmesi için çalışma başlattı. Kazada hafif şekilde yaralanan tır sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.