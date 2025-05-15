Konya Kulu'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Konya Kulu'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır." - ANKARA