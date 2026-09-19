Konya Kulu'da kazada hafif yaralanan Kıbrıs gazisini Kaymakam hastanede ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya Kulu'da kazada hafif yaralanan Kıbrıs gazisini Kaymakam hastanede ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Kulu\'da kazada hafif yaralanan Kıbrıs gazisini Kaymakam hastanede ziyaret etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Kulu'da Alparslan Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki kavşakta iki otomobil çarpıştı; kazada Kıbrıs gazisi hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan gazinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi; Kulu Kaymakamı da kendisini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Kıbrıs gazisi vatandaş yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Alparslan Mahallesi Ankara Caddesi'nde kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ş. idaresindeki 07 LSS 99 plakalı otomobil ile Kıbrıs Gazisi Üçler Şimşek (73) idaresindeki 34 GGF 021 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Kıbrıs gazisi Üçler Şimşek hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı gazi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şimşek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat da kazanın ardından hastaneye gelerek Kıbrıs gazisi Üçler Şimşek'i ziyaret etti. Canpolat, Şimşek'e geçmiş olsun dileklerini ileterek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
Alparslan Mahallesi3. SayfaAnkaraGüncelKıbrısKonyaKuluKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Filipinler’de okulda silahlı saldırı: 6 ölü, 17 yaralı Filipinler’de okulda silahlı saldırı: 6 ölü, 17 yaralı
Yanlış marş çalındı oyuncular neye uğradığını şaşırdı Yanlış marş çalındı oyuncular neye uğradığını şaşırdı
Volkswagen’den dev geri çağırma 208 bin araç toplatılıyor Volkswagen'den dev geri çağırma! 208 bin araç toplatılıyor
Kimse bunu beklemiyordu Gökyüzündeki yolculuk faciayla bitti Kimse bunu beklemiyordu! Gökyüzündeki yolculuk faciayla bitti
Gaziantep’te müstehcen içerik operasyonu Şüphelinin evindeki dijital materyallere el konuldu Gaziantep'te müstehcen içerik operasyonu! Şüphelinin evindeki dijital materyallere el konuldu
İnşaat halindeki binadan düşen işçi kurtarılamadı Ölüm haberini alan yakınları yıkıldı İnşaat halindeki binadan düşen işçi kurtarılamadı! Ölüm haberini alan yakınları yıkıldı
15:45
Fon soruşturmasında iki yönetici hakkında gözaltı kararı
Fon soruşturmasında iki yönetici hakkında gözaltı kararı
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran mesaj: Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran mesaj: Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz
15:32
Arda Güler’in gizemli paylaşımı İşte nedeni
Arda Güler'in gizemli paylaşımı! İşte nedeni
15:19
Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi korkulan olmadı
Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi korkulan olmadı
14:57
İlaç kutularında yeni dönem başlıyor Açtığınızda şaşırmayın
İlaç kutularında yeni dönem başlıyor! Açtığınızda şaşırmayın
14:52
Dev dolandırıcılık operasyonunda 9 İsraillinin kimlikleri deşifre oldu
Dev dolandırıcılık operasyonunda 9 İsraillinin kimlikleri deşifre oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 15:49:11. #7.13#
SON DAKİKA: Konya Kulu'da kazada hafif yaralanan Kıbrıs gazisini Kaymakam hastanede ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement