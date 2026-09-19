Konya Kulu\'da kazada hafif yaralanan Kıbrıs gazisini Kaymakam hastanede ziyaret etti

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Kıbrıs gazisi vatandaş yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Alparslan Mahallesi Ankara Caddesi'nde kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ş. idaresindeki 07 LSS 99 plakalı otomobil ile Kıbrıs Gazisi Üçler Şimşek (73) idaresindeki 34 GGF 021 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Kıbrıs gazisi Üçler Şimşek hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı gazi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şimşek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat da kazanın ardından hastaneye gelerek Kıbrıs gazisi Üçler Şimşek'i ziyaret etti. Canpolat, Şimşek'e geçmiş olsun dileklerini ileterek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.