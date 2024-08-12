Konya'nın Ilgın ilçesinde 15 hektarlık ormanlık alan yangında kül oldu

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Konya'nın Ilgın ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 15 hektar alan kül oldu.

Yangın, ilçeye bağlı Gökçeyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangın rüzgarın etkisiyle 15 hektarlık alana yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalınca yangının çıktığı bölgeye helikopter sevk edildi. Yangın 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi yapılacak araştırma sonucu netlik kazanacak. - KONYA