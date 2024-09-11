Kulu\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Alpaslan Mahallesi Tofaş Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.N.E. idaresindeki 34 BRT 140 plakalı otomobil ile M.A.'nın kullandığı 06 DHF 506 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü M.A. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA