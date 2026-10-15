Konya Sarayönü'nde zincirleme kazaya 2 ambulans karıştı, 3 kişi hafif yaralandı

Konya Sarayönü'nde zincirleme kazaya 2 ambulans karıştı, 3 kişi hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarayönü'nde akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada, Konya'dan Afyonkarahisar yönüne giden otomobil önce bir ambulansa arkadan çarptı, ardından ambulans önündeki ambulansa çarptı. Kazada ambulans sürücüleri ile 1 sağlık personeli hafif yaralandı.
Konya-Afyonkarahisar kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Afyonkarahisar yönüne seyreden M.M. idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen ambulansa arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ambulans da önünde seyreden başka bir ambulansa çarptı. Kazada ambulans sürücüleri ile 1 sağlık personeli hafif şekilde yaralandı.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Kaynak: İHA
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