Konya Selçuklu\'da çarpışan taksi devrildi, zabıta aracına çarptı; 1 yaralı

Konya'nın iki aracın karıştığı trafik kazasında ticari taksi yol ortasına devrilirken, diğer araç yol kenarında bulunan zabıta aracına çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Dr. Halil Ürün Caddesi üzerinde, Ecdat Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, biri ticari taksi olan iki araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan ticari taksi yol ortasına devrildi. Kazaya karışan diğer araç ise savrularak yol kenarında bulunan zabıta aracına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ticari taksinin yol ortasına devrilmesi nedeniyle Dr. Halil Ürün Caddesi'nde trafik bir süre aksadı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden tamamen trafiğe açıldı.